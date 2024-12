Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie annonce un début de journée marqué par du brouillard, suivi de passages nuageux sur l’ensemble du pays. Des pluies éparses sont attendues le long des côtes Est, accompagnées d’orages temporaires l’après-midi, principalement dans les régions centrales.

Le vent, de secteur Est, sera relativement fort à fort dans le sud, avec des phénomènes de sable, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs, mais se renforcera dans l’après-midi sur les côtes.

La mer sera agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès et peu agitée à agitée dans les autres zones.

Les températures varieront entre 9 et 13 degrés dans les régions de l’ouest, du nord et du centre, et entre 14 et 19 degrés dans les autres régions.