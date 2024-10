Les travaux de la séance plénière inaugurale de la deuxième session parlementaire du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD) ont démarré, jeudi, à 10h00, au siège du Conseil au Palais du Bardo.

Cette plénière sera consacrée à l’annonce des membres du bureau du CNRD et à la composition des commissions et ce, conformément au règlement intérieur du Conseil.

La plénière sera, également, l’occasion de tenir une séance de dialogue avec le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Abdelhafidh, selon un communiqué du CNRD publié à l’issue de la réunion, jeudi dernier, du bureau du Conseil.

La séance plénière inaugurale de la première session parlementaire du Conseil national des Régions et des Districts a eu lieu le 19 avril 2024.

Les 9 et 10 juillet dernier, le Conseil a tenu, une séance plénière élective, pour élire les membres du bureau du conseil et des commissions permanentes, à savoir la Commission des finances et du budget, la Commission des plans de développement et des grands projets, la Commission des secteurs productifs, la Commission des services et du développement social et la Commission de l’investissement et de la coopération internationale.

Le CNRD compte au total 77 membres, dont 72 sont élus par les membres des 24 conseils régionaux (un conseil pour chaque gouvernorat), à raison de trois membres pour chaque conseil, et 5 autres membres issus des Conseils des districts.

Selon l’article 85 de la Constitution, le Conseil national des régions et des districts exerce les pouvoirs de contrôle et de redevabilité dans les diverses questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.