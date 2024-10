Ariana : Remise des contrats de 993 logements sociaux collectifs

Les contrats de 993 logements sociaux collectifs sur un total de 1568 logements bâtis dans le cadre du projet “Riyadh Résidence”, au quartier “El Bokri” de la délégation de Sidi Thabet (gouvernorat d’Ariana) ont été remis, samedi, à leurs bénéficiaires par la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, et en, présence de l’Ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz Saker

La ministre a indiqué, dans une déclaration aux médias, que cinq résidences sur un total de six résidences de ce projet seront distribuées, aujourd’hui.

Cofinancé à hauteur de 220 millions de dinars par le budget de l’Etat et le Fonds saoudien de développement (FSD), le projet “Riyadh Résidence”, s’inscrit dans le cadre de la deuxième composante du programme spécifique de logements sociaux.

Et de poursuivre que 575 logement seront livrés ultérieurement après l’ouverture des candidatures en octobre notant que près de 5000 logements supplémentaires seront construits par une contribution financière du FDS( coût global de 450 MD) .

Le projet “Riyadh Residence” situé dans le quartier d’El Bokri de la délégation de Sidi Thabet est composé de 6 résidences résidentielles d’un même type. “Rez-de-chaussée et 4 étages” regroupant 62 bâtiments composés de 79 appartements répartis entre les appartements de type chambre et une salle de séjour sur une superficie de 50 mètres carrés et un autre composé de 2 chambres et une salle de séjour sur une superficie de 75 mètres carrés, sans compter les lots réservés aux équipements sanitaires, éducatifs et sportif, des espaces verts et 8 transformateurs électriques.