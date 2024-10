Au moins 16 Libanais sont tombés en martyrs et 24 autres blessées dimanche soir dans des frappes aériennes de l’armée sioniste sur le sud du Liban, a indiqué la Défense civile libanaise.

Ces raids sionistes meurtriers avaient touché plusieurs villages dans le sud du Liban, notamment le secteur de la rivière Zahrani, Srifa, Qabrikha, Babliyeh, Kfar Dounine, Borj Rahal et la municipalité de Deir Qanoun, ajoute la même source, qui a précisé que les équipes de la Défense civile et de la Croix-Rouge libanaises ont transféré les blessés et les corps des martyrs vers les hôpitaux de Sidon, Sour et Nabatiyeh dans le sud du Liban, tandis que des équipes de secouristes s’efforçaient toujours de retrouver des personnes disparues sous les décombres.

Depuis dimanche après-midi, des affrontements violents ont eu lieu entre la résistance libanaise et les forces sionistes d’occupation, qui ont envahi plusieurs villes frontalières du sud du Liban, ont indiqué des sources au sein des forces de sécurité libanaises.