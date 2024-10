La NASA à la recherche de vie extraterrestre sous la glace d’Europa, lune de Jupiter

La NASA a lancé, depuis la Floride, la sonde “Europa Clipper” en direction de l’une des lunes de Jupiter, Europa, pour une mission d’une durée de six ans. Ce projet, débuté officiellement en 2014 et d’un coût de 5,2 milliards de dollars, vise à détecter des traces potentielles de vie extraterrestre sous la surface glacée de cette lune. Europa intrigue les scientifiques en raison de ses océans souterrains, susceptibles d’abriter une forme de vie microbienne, bien que cela risque de décevoir les amateurs de science-fiction espérant des créatures plus spectaculaires. La sonde devra parcourir 2,9 milliards de kilomètres pour frôler la surface d’Europa à seulement 25 kilomètres. Ce satellite naturel, découvert en 1610, a un diamètre de 3122 km et se distingue par une atmosphère principalement composée d’oxygène, bien que non respirable par l’homme. Avec une température moyenne de -160 °C et une pression atmosphérique extrêmement faible, Europa reste une destination hostile, inadaptée à toute forme de vie humaine sans assistance technologique avancée.