Le chef de la Commission de résistance au mur et aux implantations, le ministre Moayed Shaaban, a déclaré que l’armée d’occupation et les colonisateurs, après le 7 octobre 2023, ont mené 16 663 attaques, ciblant les terres et les propriétés palestiniennes, profitant de les conditions de guerre et d’agression qu’ils ont menées contre notre peuple dans la bande de Gaza et dans tous les lieux de présence palestinienne afin d’imposer de nouveaux faits sur le terrain.

Shaaban a ajouté dans un rapport publié par la Commission, un an après l’agression soniste contre la bande de Gaza, que ce qui est frappant aujourd’hui est que le comportement de l’État occupant ne cible plus uniquement les zones classées « C », mais que les mesures ont plutôt été prises. élargi pour inclure les zones classées « B », avec des déclarations qui annulent les accords politiques restants et, ce faisant, remettent en question la légitimité internationale, les résolutions du Conseil de sécurité et la position unifiée du monde qui condamne les colonies et condamne le comportement de l’État occupant dans le territoire palestinien.

Il a poursuivi : L’État occupant, tout en pratiquant l’intimidation sur la terre palestinienne, attaque non seulement les capacités nationales palestiniennes, mais aussi la position internationale, la légitimité internationale et les résolutions des Nations Unies, ce qui double sa responsabilité face à ce qui se passe.

Shaaban a souligné que ce moment déterminant de l’agression de l’occupation contre la terre palestinienne et l’être humain palestinien nécessite de toute urgence une protection internationale, garantissant la dissuasion de la brutalité de l’occupation et freinant le terrorisme des colons parrainé par les institutions officielles de l’État occupant.

Il a déclaré que la caractéristique la plus marquante de la période qui a suivi la terrible agression était l’accélération du rythme mis en œuvre par l’État occupant sioniste qui a accéléré le rythme de ses procédures de colonisation sur le territoire. les processus de confiscation des terres, et d’autre part, ils ont accéléré les processus d’étude des plans d’expansion des colonies sur la terre palestinienne, ainsi que la question de la construction d’avant-postes de colonies pastorales, tout cela se passe sous couvert de guerre et sous couvert de lois d’urgence grâce auxquelles les colons ont été dotés d’armes et d’une législation qui prive les Palestiniens même de la capacité de se défendre.

Shaaban a déclaré que l’État occupant a dissimulé la terrible agression contre notre peuple dans la bande de Gaza en procédant à des saisies systématiques de terres palestiniennes qui ont touché 52 000 dounams de terres palestiniennes, dont 25 000 dounams au nom de la modification des limites des réserves naturelles, et 24 000 dounams de terres palestiniennes. dounams à travers 7 ordonnances déclarant des terres domaniales dans les gouvernorats de Jérusalem, Naplouse, Ramallah et Bethléem, 1 233 dounams à travers 52 ordres de saisie à des fins militaires visant à établir des tours militaires, des routes de sécurité et des zones tampons autour des colonies.

Il a ajouté qu’après le 7 octobre, les autorités de planification de l’État occupant ont étudié un total de 182 plans structurels dans le but de construire un total de 23 267 unités coloniales sur une superficie de 14 000 dounams, dont 6 300 unités ont été approuvées, tandis que 17 000 unités ont été approuvées. de nouvelles unités coloniales furent déposées.

Ces plans étaient concentrés dans le gouvernorat de Jérusalem avec 65 plans structurels, dont 25 plans hors des limites municipales et 65 plans à l’intérieur de ses frontières, suivi par les gouvernorats de Salfit et de Bethléem avec 22 plans structurels chacun.