Frappe aérienne israélienne au Sud-Liban fait au moins 25 martyrs

Au moins 25 martyrs et six autres blessées mardi lors d’une frappe aérienne israélienne sur des maisons dans le sud du Liban, selon des sources militaires et médicales libanaises.

Une source de la Croix-Rouge a dit à Xinhua que 15 des victimes étaient des civils libanais, tandis que les 10 autres étaient des Syriens.

Les sources militaires, qui ont parlé sous couvert de l’anonymat, ont indiqué qu’un avion de guerre israélien avait tiré quatre missiles air-sol à l’aube sur plusieurs maisons dans le centre du village de Nmairiyeh.

Les équipes de la Croix-Rouge et de la défense civile libanaises ont transféré les victimes vers les hôpitaux de la ville de Nabatieh.

Selon les sources militaires, les avions de guerre et les drones israéliens ont effectué 15 raids sur des villages et des villes du Sud-Liban et 11 raids sur des villes et des villages dans l’est du Liban.