Tunisie : Le réseau des droits et des libertés contre tout appel à la violence

Le Réseau Tunisien des Droits et des Libertés a dénoncé vendredi les appels à la violence et au vandalisme relayés sur les réseaux sociaux, mettant en garde contre des pages Facebook sponsorisées qui mènent des campagnes au nom du réseau. “La composition du Réseau Tunisien des Droits et des Libertés a été annoncée dans une déclaration officielle”, a rappelle le Réseau dans un communiqué. Le réseau a fermement rejeté tout appel provenant de parties étrangères cherchant à perturber le mouvement de protestation qu’il prévoit d’organiser ce soir dans la capitale.

Il a réaffirmé son indépendance, son engagement pour des actions pacifiques et sa lutte continue en première ligne pour protéger tous les droits et libertés bafoués.

Le réseau regroupe des organisations, associations et partis tels que la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, la Coalition Soumoud, la Dynamique Féministe, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, ainsi que des partis comme le Parti des Travailleurs, le Courant Démocrate, Al Massar, Afek Tounes et Ettakatol.