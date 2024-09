Le président de la République Kais Saied a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid.

La réunion a abordé un certain nombre de sujets, notamment, la hausse excessive des prix, en général, de la viande de volaille, ainsi que la viande rouge, les fruits et légumes et d’autres produits.

Saied a rappelé que l’Etat a le droit de fixer le prix de nombreux produits et que son devoir est de trouver des solutions rapides à cette situation anormale et d’appliquer la loi relative à la lutte contre la spéculation et le monopole.

Le Président de la République a donné ses instructions pour constituer une réserve stratégique pour un certain nombre de produits, dont essentiellement, le lait, surtout en cette période de baisse de la production.

Le Chef de l’Etat a souligné, aussi, l’impératif de conjuguer les efforts pour lutter contre le monopole, et les spéculateurs.