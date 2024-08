Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Ciel peu nuageux sur la plupart des régions puis couvert de nuages sur les régions Ouest du pays avec apparition des cellules orageuses accompagnées des chutes de pluies, localement l’après midi.

Le vent souffle de secteur Est relativement fort avec une vitesse de 20 à 45 km/h près des côtes Nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Sa vitesse dépasse provisoirement 70 km/h lors de l’apparition des orages.

la mer est agitée à très agitée au Cap Serrat, à peu agitée ailleurs, moutonneuse au Golfe de Tunis. Les températures maximales sont comprises entre 30 et 40°c sur les côtes Est et les hauteurs et entre 35 et 39°c ailleurs.