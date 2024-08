Ghaza : la fermeture du terminal de Rafah a causé la mort en martyrs de1 000 enfants

Le bureau des médias à Ghaza a déclaré que la fermeture par l’entité sioniste du terminal de Rafah a causé la mort en

martyrs de plus de 1 000 enfants, entre malades et blessés suite aux opérations de l’armée d’occupation.

Ismail es-Sevabite, directeur général du Bureau, a indiqué lors d’une conférence de presse mercredi que l’entité sioniste “avait empêché l’entrée de fournitures médicales, de délégations sanitaires, de médicaments, ainsi que de divers types d’aide, ce qui avait provoqué une grave détérioration du secteur de la santé et de la situation humanitaire”.

Sevabite a rappelé que les forces d’occupation bloquent l’entrée de toutes sortes d’aide dans la bande de Ghaza depuis 100 jours, regrettant que la fermeture du poste frontière de Rafah ait causé “la mort de plus de 1 000

enfants, malades et blessés. Et le désastre humanitaire dans la bande de Ghaza s’aggrave à tous les niveaux”.

Le responsable palestinien a estimé que la fermeture du poste frontière était “une violation flagrante du droit international, du droit international humanitaire et de tous les accords internationaux”.

Et de poursuivre: “Les occupants ont empêché pendant cent jours l’évacuation de 25 000 malades et blessés. La vie d’autres personnes est également menacée en raison de la politique inhumaine et immorale de l’occupation (sioniste) qui les empêche de se déplacer pour se faire

soigner”.