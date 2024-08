UGTT : Le Conseil national de septembre déterminera la position sur la prochaine présidentielle

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Nourredine Taboubi a indiqué que le conseil national de l’UGTT qui se tiendra les 5, 6 et 7 septembre prochain déterminera la position de la centrale syndicale concernant la prochaine élection présidentielle.

“Le conseil national est la deuxième autorité qui détient le pouvoir de décision au sein de l’UGTT” a-t-il dit, ajoutant que tous ceux qui misent sur la division au sein de la centrale syndicale se trompent.

Présidant lundi à Sfax la commémoration du 77e anniversaire de la bataille du 5 aout 1947, Taboubi a indiqué dans une déclaration aux médias que le prochain conseil national de l’UGTT est considérée comme une étape importante pour évaluer et formuler les contenus de la vision future de l’UGTT, figurant dans les déclarations et les communiqués publiés par la centrale syndicale tels que l’appel à un dialogue social sincère, honnête et transparent, le droit à l’action syndicale, les droits universels y compris les droits de l’homme, la liberté d’expression et la liberté d’organisation.

“Ceux qui misent sur la division et la scission au sein de l’UGTT se trompent” a déclaré le secrétaire général de l’UGTT.

Et d’ajouter: “Durant les différentes étapes, nous avons eu des divergences et des confrontations idéologiques internes, mais nous nous rencontrons sur la base des divergences d’opinion pour formuler des contenus en vue de défendre la patrie et servir les intérêts des travailleurs”.

Par ailleurs, Taboubi a affirmé que “le dialogue social est un droit acquis à l’instar du droit syndical, dont on ne peut pas renoncer peu importe les conséquences” signalant que ce dialogue ne peut pas être soumis à des conditions mais doit se faire de manière spontanée à travers les négociations en vue d’aboutir à des solutions.

Concernant les arrestations récentes de certains syndicalistes et responsables, taboubi a réitéré son refus des arrestations visant tout responsable pour son action syndicale, précisant que toute arrestation comportant des accusations et des preuves contre un responsable syndical ou autre, n’engage pas l’UGTT.

A noter que la célébration du 77e anniversaire de la bataille du 5 aout 1947, organisé par l’Union régionale du travail à Sfax a comporté l’inauguration hier dimanche, d’une exposition documentaire sur la bataille du 5 aout 1947 à la maison de l’Union à Sfax et un rassemblement au monument commémoratif des martyrs du 5 aout 1947.

Un rassemblement syndical a eu lieu aujourd’hui lundi, devant la maison de l’union régionale du travail à Sfax, sous la présidence du secrétaire général de l’UGTT.

A l’issu de ce rassemblement, les participants se sont dirigés vers le monument commémoratif des martyrs du 5 aout 1947, puis vers le cimetière Chaari sur la route de Tunis pour déposer des gerbes de fleurs et réciter la fatiha sur la tombe des martyrs du 5 aout 1947 dont le martyr Hédi Chaker, les martyrs de la bataille d’El Fahs et le martyr de la résistance Palestinienne Amor Ketat.