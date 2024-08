Clôture des candidatures d’admission dans les établissements scolaires pilotes pour l’année 2024-2025

Le ministère de l’éducation a annoncé vendredi la clôture des candidatures d’admission dans les établissements scolaires pilotes pour l’année scolaire 2024-2025, selon un communiqué publié par le ministère sur sa page facebook.

Le ministère a informé les parents d’élèves ayant obtenu une moyenne de 14 sur 20 et plus et souhaitant intégrer les collèges et les lycées pilotes que la dernière régularisation des dossiers d’admission a englobé toutes les régions, soulignant la clôture des admissions aux établissements pilotes.