Les pensions de retraite au titre du mois de juillet 2024 seront versées le mercredi 24 juillet 2024

Le ministère des affaires sociales a annoncé que les pensions de retraite dans les secteurs publics et privés et les pensions d’invalidité attribuées par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) seront versées demain mercredi 24 juillet 2024.

Le ministère a précisé dans un communiqué publié mardi, que les pensions seront versées avec les réajustements et les majorations pour les mois de mai et juin 2024, au profit des retraités affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et des bénéficiaires des pensions d’invalidité par la CNAM dans le cadre du régime d’indemnisation suite aux accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’aux retraités affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui perçoivent des pensions de vieillesse.

Le ministère des affaires sociales a souligné que les retraités et les titulaires des retraites faibles bénéficieront de la majoration de 180d à 240d, dans les pensions du mois de juillet 2024.