Mandats de dépôt émis contre 5 membres d’un réseau de trafic de médicaments

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a émis, ce jeudi, des mandats de dépôt contre cinq individus impliqués dans un réseau de trafic de médicaments.

Parmi les personnes incarcérées se trouvent un employé de la Pharmacie centrale, un propriétaire de pharmacie, et un dirigeant d’une société privée. Depuis plus de dix ans, ce réseau volait des médicaments importés pour les faire passer en contrebande vers un pays voisin du Maghreb. La découverte de cette opération illicite a été déclenchée par des informations sur la richesse suspecte d’un employé de la Pharmacie centrale, qui avait acquis plusieurs propriétés. L’enquête a révélé que cet employé, en collusion avec le propriétaire de la société de transport et le pharmacien, détournait des médicaments avec l’aide de deux autres complices, dont un trafiquant chargé de faire passer la marchandise volée à l’étranger. Suite à leur arrestation, une importante quantité de médicaments a été saisie au domicile de l’employé. Les suspects ont été inculpés pour trahison qualifiée, abus de fonction pour gains illicites, et préjudice à l’administration.