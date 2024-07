Tirage au Sort de la Ligue des Champions : L’US Monastir et l’Espérance de Tunis connaissent leurs adversaires

L’US Monastir a hérité de l’équipe tchadienne de FC PS, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football (2024-2025), dont le tirage au sort a été effectué jeudi au Caire (Egypte).

Le match aller aura lieu en déplacement entre le 16 et le 18 août et le retour en Tunisie entre le 23 et le 25 août.

En cas de qualification au second tour, le représentant tunisien croisera le fer avec le vainqueur de la double confrontation entre Watanga FC (Liberia) et le MC Alger (Algérie). L’aller est prévu entre le 13 et le 15 septembre et le retour entre le 20 au 22 septembre.

De son côté, l’Espérance de Tunis, exempte du premier tour, sera opposée au second tour à Arta Solar (Djibouti) ou Dekadaha FC (Somalie). L’aller est prévu entre le 13 et le 15 septembre en déplacement tandis que le retour aura lieu entre le 20 et le 22 septembre à Tunis.

Le tirage au sort

Union Sportive Monastir

1er tour : AS PSI (Tchad) – Union Sportive Monastir

2ème tour : Vainqueur AS PSI-Union Sportive Monastir / Vainqueur Watanga FC (Liberia)-MC Alger (Algérie)

Espérance Sportive de Tunis :

2ème tour : Arta Solar (Djibouti)-Dekadaha FC (Somalie) / Espérance Sportive de Tunis.