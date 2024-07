Nidhal Saadi annonce avec émotion qu’il deviendra bientôt papa

L’acteur et animateur tunisien Nidhal Saadi a partagé une vidéo émouvante sur Instagram pour annoncer qu’il deviendra bientôt papa.

Accompagnant la vidéo, il a écrit la phrase suivante : “Baby is coming home soon inchallah. Ma femme et moi sommes très heureux de vous annoncer qu’on sera bientôt trois.” Cette annonce pleine de joie a suscité de nombreuses réactions de félicitations et de bonheur de la part de ses fans et de ses proches, célébrant cette nouvelle étape importante dans sa vie personnelle.