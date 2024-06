Campagne sécuritaire nationale : plus de 1 400 arrestations et saisies de véhicules

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que toutes les unités de la Sûreté nationale et de la Garde nationale sur l’ensemble du territoire de la République ont mené, le soir du samedi 22 juin 2024, des campagnes sécuritaires renforcées et ciblées pour maintenir l’ordre public et lutter contre diverses formes de criminalité.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Arrestation de 1 416 personnes recherchées par diverses unités sécuritaires et structures judiciaires.

Saisie de 24 voitures recherchées.

Saisie de 603 motos et 34 voitures ne disposant pas de leurs documents légaux.

Rédaction de 3 406 procès-verbaux et contraventions de la circulation.

Rédaction de 126 contraventions radar.

Rédaction de 1 260 procès-verbaux judiciaires.

Rédaction de 416 procès-verbaux fiscaux.

Rédaction de 52 procès-verbaux économiques.

Saisie de grandes quantités de drogues de différents types ainsi que de moteurs et d’embarcations maritimes destinées à des traversées illégales des frontières maritimes.