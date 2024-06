Prévisions météorologiques du lundi 24 juin 2024 : averses et orages au nord, chaleur intense dans le sud

Le lundi 24 juin 2024, le temps sera partiellement nuageux avec des averses éparses et parfois orageuses dans le nord et localement au centre, tandis que le sud connaîtra quelques nuages.

Le vent soufflera du secteur nord dans le nord et du secteur est dans le centre et le sud, assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes orientales et dans le sud, accompagné de tempêtes de sable locales, et faible à modéré de 15 à 30 km/h dans les autres régions.

La mer sera agitée à houleuse dans le nord, agitée sur le reste des côtes, et très agitée dans le golfe de Gabès. Les températures resteront stables, avec des maximales comprises entre 25 et 31 degrés dans le nord et le centre, entre 33 et 37 degrés ailleurs, et atteignant entre 42 et 46 degrés dans l’extrême sud avec des vents de sirocco locaux.