Le nombre de pèlerins tunisiens décédés au Hajj atteint 53 !

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés lors de l’accomplissement des rites du Hajj est monté à 53, selon l’annonce du ministère des Affaires étrangères en date de ce samedi 22 juin.

Le ministère a précisé que cette statistique est basée sur des documents officiels émis par les autorités saoudiennes compétentes. Le consulat général de Tunisie à Jeddah, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Riyad, la mission de santé tunisienne et la Société des Services Nationaux et des Résidences, continue de suivre de près les situations des pèlerins tunisiens disparus, décédés et hospitalisés. Diverses actions sont entreprises, notamment la coordination avec les autorités centrales, la réponse aux appels et courriels des familles, ainsi que des visites dans les hôpitaux et les morgues pour identifier les patients et les défunts. Le consulat facilite également le retour des pèlerins ayant perdu leurs passeports en délivrant des laissez-passer et accompagne les retours des pèlerins en Tunisie depuis les aéroports saoudiens.