Bulletin météo spécial : Pluies éparses dans ces régions

“Le ciel sera couvert ce jeudi avec des nuages passagers et parfois denses dans le nord, accompagnés de pluies éparses, puis localement sur les côtes est dans l’après-midi.

Les températures connaîtront une légère baisse, avec des maximales oscillant entre 14 et 19 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions, atteignant jusqu’à 29 degrés dans le sud extrême.

Les vents seront forts à relativement forts du secteur nord, localement forts dans le nord et près des côtes et des hauteurs, faibles à modérés dans le reste des régions.

La mer sera agitée à forte.”