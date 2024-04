Tunisie – Météo : Températures en légère baisse et vent fort au sud et sur les hauteurs

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions à parfois très nuageux avec faibles averses locales sur les régions côtières nord.

Vent de secteur-nord au centre de secteur-sud fort près des côtes, sur les hauteurs et au sud, où il provoquera des vents de sable et de poussière. Vent faible à modéré sur le reste des régions. Mer très agitée au Golfe de Gabès et moutonneuse sur le reste des côte.

Les températures sont en légère baisse, les maximales sont situées entre 14 et 19 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 21 et 26 degrés sur le reste des régions. Elles atteindront 32 degrés à l’extrême sud.