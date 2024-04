Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Des passages nuageux sur la plupart des régions, qui seront plus abondants et accompagnés de pluies éparses sur l’ouest et le centre puis sur le nord-ouest.

Vent du secteur nord sur le nord et le centre puis du secteur Est sur le sud, relativement fort sur les côtes et le sud, de faible à modéré ailleurs.

Mer de très agitée à houleuse sur le nord, peu agitée à agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 18 et 23 degrés sur le nord, les hauteurs et le littoral Est et entre 26 et 32 degrés ailleurs, 34 sur l’extrême sud.