Lancement d’une campagne numérique pour lutter contre la cyberviolence contre les filles

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa a donné, mercredi, au lycée rue de Russie à Tunis, le coup d’envoi de la campagne numérique “Ne nourris pas le monstre” pour lutter contre la cyberviolence contre les filles. Cette campagne est organisée par le centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF), avec l’appui de l’ambassade du Canada en Tunisie.

La ministre qui était accompagnée du ministre de l’éducation, Mohamed Boughdiri a souligné, à l’ouverture de l’événement auquel a assisté un grand nombre d’élèves, que cette campagne numérique vise à sensibiliser la société aux dangers de la cyberviolence faite aux filles et de la prévenir à travers le développement d’une culture de non-violence et l’éducation pour protéger les femmes et les filles des risques de violation de leurs données personnelles et de la menace dans le cyberespace.

La ministre de la femme a déclaré que la campagne est destinée aux enfants âgés de 13 à 17 ans inscrits dans les établissements d’enseignement pour les sensibiliser à ce phénomène et leur permettre de naviguer en toute sécurité sans être exposés aux dangers de la violence numérique. Elle a appelé les élèves à consulter la bibliothèque du CREDIF et à prendre connaissance des différentes publications et statistiques du ministère et ses réalisations dans divers domaines liés à la femme, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Pour sa part, le ministre de l’éducation a mis l’accent sur l’importance de cette initiative visant à protéger les élèves contre les dangers de l’Internet.

La directrice générale du CREDIF, Soraya Balkahia, a déclaré que la campagne numérique contient un ensemble de supports de communication en arabe et en français. Il s’agit d’une vidéo de sensibilisation, des affiches ainsi qu’un site web le www.nenourrispaslemonstre.tn visant à garantir la sécurité numérique. Le site comprend des conseils, des informations utiles, des témoignages sur certaines formes de violence numérique et la liste des mécanismes de signalement, tel que le numéro vert 1899.

Cette campagne numérique repose sur l’idée d’assimiler la violence numérique dirigée contre les filles comme un monstre qui se nourrit de la vie privée des victimes.