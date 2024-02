Club Africain : On est prêt pour le match contre Dreams FC (Mondher Kebaier)

Le nouvel entraîneur du Club Africain, Mondher Kebaier a affirmé, mercredi, que son équipe est prête pour le match contre l’équipe ghanéenne de Dreams FC, prévu dimanche à Kumasi à partir de 17h00, pour le compte de la 5e journée du groupe C de la phase de poules de la Coupe de la Confédération.

Lors d’une conférence de presse tenue à la salle des conférences du Parc A, marquant le premier contact du coach clubiste avec la presse depuis sa désignation à la tête du club rouge et blanc, Kebaier a souligné l’importance de ce match et la nécessité de l’aborder avec un esprit de vainqueur afin de s’emparer de la tête du classement.

“L’équipe va surmonter le problème de manque de compétition occasionné par l’arrêt du championnat et fera preuve d’une grande détermination, car la victoire est sa destinée”, a ajouté Kebaier.

“Pour aller le plus loin possible dans cette compétition il faut faire preuve d’un esprit de groupe et oublier l’individualisme et l’égoïsme”, a lancé le technicien tunisien qui précise que “le match face à Dreams FC se jouera par tout un groupe et il n’y aura pas de joueur titulaire ou de joueur remplancant”.

Kebaier a indiqué que “l’effectif clubiste actuel est un mélange d’excellents joueurs alliant expérience et ambition, à l’image de Wissem Yahia, Zouhair Dhaouadi et Hamdi Labidi, l’un des points forts de l’équipe avec le Nigérian Kingsley Eduwo”.

Il a ajouté que le joueur Ghaith Zaalouni a récupéré de sa blessure et sera prêt pour le voyage à Kumasi, tout comme Fédérico Picoro auteur d’une belle prestation lors de la CAN-2023 avec la Guinée Equatoriale.

Il a conclu que la persévérance, la discipline et le travail collectif sont les clés du succès dans cette compétition africaine, réaffirmant qu'”il n’y aura pas de place pour l’égoïsme et les calcules étroits au sein du groupe” et mettant en garde contre toute partie qui tentera de nuire à l’équipe.

De son côté, le gardien Moez Hassan s’est dit persuadé de réaliser un bon résultat face à l’équipe ghanéenne et d’assurer la qualification pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération, estimant que “la prochaine période sera prometteuse” pour l’équipe de Bab Jedid.

Le Club Africain partage la tête du classement de la poule C avec Dream FC, avec 9 points chacun, à trois longueurs de Rivers United du Nigéria, tandis que Academica Lobito ferme la marche avec 0 point.

La délégation clubiste composée de 24 joueurs, ralliera jeudi la capitale ghanéenne après une escale à Casablanca et sera conduite par le président du club, Youssef El Almi.

Voici la liste des joueurs retenus pour ce match :

Gradiens de but : Moez Hassan, Noureddine Farhati, Ghaoth Yeferni

Défenseurs : Mohamed Amine Hamrouni, Ameur Omrani, Ghaith Zaalouni, Rami Bedoui, Adem Taous, Hamza Agrebi, Skander Labidi, Taoufik Cherifi

Milieux : Wissem Yahia, Chiheb Labidi, Federico Picoro, Houssem Souissi, Yassine Dridi

Attaquants : Bassem Srarfi, Rached Arfaoui, Kingsley Eduwo, Youssef Snena, Taieb Meziani, Hamdi Labidi, Zouhair Dhaouadi, Ali Amri.