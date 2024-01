Hanibal Mejbri exclu de l’équipe de Séville : quelles raisons ?

Le joueur tunisien Hanibal Mejbri n’a pas été inclus dans la liste de l’équipe de football espagnole Séville pour affronter l’Atlético Madrid en Coupe, malgré sa participation au match précédent contre Gérone en Liga. Son absence a suscité des interrogations, car il semblait motivé à s’imposer comme titulaire. Le journal espagnol “Mundo Deportivo” a révélé aujourd’hui, samedi 27 janvier 2024, que l’entraîneur de l’équipe a décidé de l’exclure jusqu’à ce qu’il soit prêt à rejoindre le groupe. Le journal a également suggéré que Mejbri aurait eu un différend avec l’un de ses coéquipiers lors des entraînements, ce qui aurait contrarié l’entraîneur, qui a décidé de l’écarter pour ces comportements. Cependant, cette information n’a pas été confirmée, bien que des fuites indiquent un désaccord entre Mejbri, Mariano et l’entraîneur, qui a sanctionné les joueurs en les privant de jeu.

Mejbri semble donc être confronté à une période difficile, car le journal a également indiqué que l’entraîneur de Séville a décidé de ne pas lui donner une chance dans le prochain match contre Osasuna en Liga demain dimanche, ce qui signifie que le joueur tunisien continuera à être absent de son équipe. L’entraîneur Kike Sanchez Flores a déclaré : “J’ai parlé avec Mejbri et nous avions l’intention de lui donner plus de temps, mais cela ne se produira que lorsqu’il saura où il se trouve actuellement. Il est en train de découvrir le club et doit rester un peu à l’écart de l’équipe pour s’habituer à l’ambiance, puis il aura sa chance à la fin. Il a découvert un grand club et ce n’est pas une chose facile pour lui”.