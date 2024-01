Football – Coupe de Tunisie (2e tour préliminaire) : les résultats

L’AS Gabès, l’ES Zarzis, le SC Ben Arous, Kalaa Sport et la JS Omrane ont assuré leur qualification au troisième tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football, à l’issue des matches du deuxième tour réservé aux clubs de la Ligue 2, disputés samedi.

Quatre clubs ont eu besoin de temps additionnel pour composter leur qualification au prochain tour tandis qu’une seule équipe, la Kalaa Sport, a du passer par la séance des tirs au but pour se départager.

Le reste des rencontres aura lieu dimanche.

Les résultats

. Samedi 27 janvier :

EM Mahdia – AS Gabés 1-2 ap

AS Rejiche – ES Zarzis 0-1 ap

ES Hammam Sousse – SC Ben Arous 1-2 ap

Kalaa Sport – AS Ariana 2-2 (5-4 tab)

JS Omrane – AS Oued Ellil 2-0 ap

. Dimanche 28 janvier :

O.Sidi Bouzid – CS Msaken

O.Médenine – CS Chebba

CS Hammam-Lif – ES Radès

OC Kerkennah – Jendouba Sport

CS Korba – AS Jelma