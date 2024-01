CAN : l’Angola écrase la Namibie et se hisse en quarts de finale

L’Angola s’est qualifié brillamment pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en remportant une victoire éclatante de 3-0 contre la Namibie.

Les Palancas Negras ont dominé le match avec un doublé de Gelson Dala juste avant la pause, marquant à la 38e et à la 42e minute, avant que Mabululu n’ajoute un troisième but à la 66e minute. Malgré l’expulsion d’Adilson da Cruz pour l’Angola et de Lubeni Pombili Haukongo pour la Namibie, les deux équipes ont maintenu un niveau élevé de jeu. L’Angola se prépare maintenant à affronter en quarts de finale le vainqueur du match entre le Nigeria et le Cameroun.