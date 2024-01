Tunisie- Afrique du Sud- Palestine : Une délégation de la société civile chez l’Ambassadeur d’Afrique du Sud

Une délégation de la société civile tunisienne conduite par Habib Guiza, Secrétaire Général de la CGTT, et comprenant les camarades syndicalistes Noura Hosni et ZeynebGlenza ainsi que des universitaires et des diplomates, dont Ahmed Ounaïes, Fadhel Moussa et Samir Meddeb, a été reçue, le 24 janvier 2024, par SE Siphosezwe MASANGO, Ambassadeur d’Afrique du Sud à Tunis.

La délégation a exprimé sa gratitude et son respect au peuple et au gouvernement d’Afrique du Sud pour leur leadership et pour leur action en faveur du peuple palestinien.

C’est en toute légitimité que l’Afrique du Sud mérite notre hommage. Le Parlement de l’Afrique du Sud avait, en novembre dernier, appelé le gouvernement à rompre les relations diplomatiques avec Israël, en raison des actes de génocide commis par les forces armées israéliennes contre le peuple palestinien, notamment à Gaza. Le gouvernement a effectivement rappelé les membres de son Ambassade à Tel Aviv.

En Novembre, le gouvernement d’Afrique du Sud a également demandé au Procureur de la Cour Pénale Internationale d’entreprendre une enquête sur les crimes de guerre commis par les officiers israéliens à Gaza et qui se poursuivent impunément à ce jour, à la face du monde. En décembre, le gouvernement d’Afrique du Sud dépose auprès de la Cour Internationale de Justice une plainte contre l’Etat d’Israël pour violation de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et demande à la Cour de prendre des mesures conservatoires en faveur du peuple palestinien en tant que groupe protégé par la Convention.

Le 11 janvier 2024, le Ministre de la Justice du gouvernement d’Afrique du Sud présente, devant la Cour Internationale de Justice à La Haye, un plaidoyer pour hâter l’arrêt de la Cour afin de préserver le peuple Palestinien, victime d’une entreprise d’extermination délibérée qui s’intensifie à Gaza contre les enfants, les femmes et les civils désarmés. La délégation de juristes Sud-Africains accompagnant le Ministre a rappelé des faits, des déclarations et des preuves des actes criminels qui sont commis à Gaza par les forces armées israéliennes.

Le 30 décembre 2022, l’Afrique du Sud avait voté à l’Assemblée Générale des Nations Unies en faveur de la Résolution 77/247, priant la Cour Internationale de Justice de donner un Avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire Palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. A ce titre, la Tunisie participera aux audiences publiques qui se tiendront au siège de la Cour à La Haye à partir du 19 février prochain.

L’Ambassadeur MASANGO a remercié la délégation tunisienne et rappelé à son tour la solidarité constante du peuple et du gouvernement tunisien en faveur du peuple de l’Afrique du Sud qui avait subi les mêmes épreuves qui, aujourd’hui, affligent encore le peuple Palestinien. Son pays s’estime en devoir d’agir avec la même conviction pour la juste cause du peuple Palestinien.