Biographie de Riadh Chaouad, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle

Riadh Chaouad, a été nommé par le président de la République, hier mercredi 24 janvier, au poste de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargé des sociétés communautaires.

Il est né à Kébili le 14 aout 1965, et est marié et père de trois enfants.

Il est titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences de l’éducation de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et d’un Master en didactique de la faculté de Psychologie, de Logopédie et des sciences de l’éducation à l’Université de Lièges (Belgique) et d’une maitrise en psycologie de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Il a occupé le poste de chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi. Il a également occupé plusieurs autres postes au sein de l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle.

Chaouad a pris ses fonctions lors d’une cérémonie organisée hier mercredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, en présence du ministre Lotfi Dhiab.