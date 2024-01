Elections locales : 36 candidats se disputeront 18 circonscriptions à Tunis1 au deuxième tour

Le directeur régional de l’instance électorale Tunis 1, Ridha Guizani a déclaré que 36 candidats dans 8 conseils locaux sont concernés par le deuxième tour des élections locales qui se déroulera le 4 février prochain.

Joint, lundi, par l’agence TAP, il a expliqué que les candidats, qui se disputeront 18 circonscriptions ont informé l’instance électorale de leurs activités.

A noter que la campagne pour le deuxième tour a démarré dimanche et se poursuit au 2 février.

Quelque 141 mille 586 électeurs sont concernés par le deuxième tour. Ils choisiront leurs représentants dans 39 centres et 107 bureaux de vote.

Selon Guizani, 18 agents assureront le contrôle des campagnes électorales des candidats dans les circonscriptions relevant de Tunis 1 et qui compte 11 conseils locaux (délégations), dont trois seulement ont été élus au premier tour; Bab Bhar, la Medina et Sijoumi.

Ci-dessous la liste des candidats aux conseils locaux concernés par le deuxième tour:

Conseil local d’El Ouardia

– Circonscription Cité Mohamed Ali (El Ouardia): Salah Manai et Hasna Manai

Conseil local Bab Souika

– Circonscription électorale Halfaouine: Hedi Tagourti et Malek Mahat

Conseil local El Hrairia

– Circonscription El Hrairia: Belhassan Manai et Seifeddine Zayani

– Circonscription Ezzahrouni: Mourad Chaabi et Aziz Mbarki

Conseil local Cité Ezzouhour

– Circonscription cité Tayarane Ezzouhour: Abdessalem Ajina et Abdeldaim Mhamdi

– Cité Ezzouhour (Ezzouhour-Tunis): Faten Samaali et Dorsaf Souissi

Conseil local Kabaria

– Circonscription Ibn Sina 2: Mohamed Oueslati et Bilel Jebali

– Circonscription El Mourouj 2: Mohamed Adel Azabi et Marwa Kashi

– Circonscription Cité Ennour(Kabaria): Mohamed Salah Selmi et Jamel Rhimi

Conseil Local Jebel Jelloud

– Circonscription Jebel Jelloud: Henda Ben Ammar et Haifa Nasraoui

– Circonscription El Garjouma: Chokri Manai et Radhouane Faidi

– Circonscription Cité El Fath: Karim Mahmoudi et Rachid Hammami

Conseil local Sidi El Béchir

– Circonscription Saida El Manoubia: Bakhti Jemai et Ezzedine Fatnassi

Conseil local Sidi Hassine

– Circonscription Birine: Noureddine Neffati et Nidhal Labyadh

– Circonscription Borj Chakir: Anis Ghali et Mohamed Ali Habibi

– Circonscription Attar: Ahmed Sayari et Khalifa Ferjani

– Circonscription Mghira Inzel: Mohamed Mrad et Walid Ouerfeli

– Circonscription 25 juillet: Sana Filali et Belgacem Triaa