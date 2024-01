Saisie de milliers de kilogrammes de farine subventionnée à Sidi Bouzid

Les équipes de contrôle économique de la Direction régionale du commerce et du développement des exportations à Sidi Bouzid, en collaboration avec les agents de la garde municipale de Regueb, ont réussi, les jeudis 18 et vendredi 19 janvier 2024, à saisir 6040 kilogrammes de farine subventionnée et 110 boîtes de cigarettes dans les délégations de Mazzouna et Souk Jedid.

Cette opération vise à sanctionner les infractions économiques liées aux dépassements de prix et aux violations des règles de subvention, selon une source de la Direction régionale du commerce et du développement des exportations à Sidi Bouzid, qui a confirmé l’information à Mosaïque FM.

La même source a indiqué que toutes les mesures juridiques ont été prises à l’encontre des contrevenants, et que la valeur des saisies a été sécurisée par la trésorerie financière et la trésorerie des produits spécialisés de la région de Sidi Bouzid.