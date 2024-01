Le ministre chinois des Affaires étrangères appelle à une conférence de paix à grande échelle sur la crise de Gaza

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la guerre à Gaza continuait de s’intensifier et que la Chine appelait à la tenue d’une conférence de paix internationale plus large, plus fiable et plus efficace et à l’établissement d’un calendrier concret pour la mise en œuvre de la solution des deux États.

Wang a fait ces déclarations aux journalistes après des entretiens avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, au Caire, au cours desquels des vues ont été échangées sur la guerre entre Israël et le Hamas, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang effectue une tournée qui comprend l’Égypte, la Tunisie, le Togo et la Côte d’Ivoire et qui se terminera jeudi.

Après des entretiens avec son homologue égyptien, Wang a déclaré que le conflit à Gaza “causait des pertes massives parmi les civils innocents et conduisait à des catastrophes humanitaires graves et à une extension rapide de l’impact négatif”, selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang a déclaré que l’infrastructure du territoire de Gaza avait été entièrement détruite et que des millions de personnes luttaient pour survivre. Il a expliqué que la Chine avait décidé de fournir une troisième tranche d’aide humanitaire d’urgence aux habitants du territoire.

Wang a ajouté qu’il incombait à la communauté internationale d’écouter attentivement les préoccupations légitimes des pays de la région et que “le gouvernement de l’avenir de Gaza devrait être une étape importante vers la solution des deux États”.

Les déclarations de Wang reflètent la position de la Chine sur le conflit à Gaza, qui est qu’il doit être résolu de manière pacifique et conformément au droit international. La Chine a également appelé à une cessation immédiate des hostilités et à une reprise du dialogue entre les parties.

La Chine a été un acteur actif dans les efforts de médiation pour résoudre le conflit à Gaza. Elle a accueilli une série de réunions entre les parties en 2021 et 2022.