Afek Tounes : “La volonté du peuple tunisien en vue d’ instaurer un régime démocratique restera immuable”

“Malgré les tentatives visant à annuler la date du 14 janvier 2011 marquant la commémoration de la fête de la révolution pour la remplacer par celle du 17 décembre, la volonté du peule tunisien en vue d’instaurer un régime démocratique et civil et de consacrer les principes de l’Etat de droit et des Institutions, ainsi que les valeurs de l’égalité et de la solidarité restera immuable “, a souligné dimanche le parti Afek Tounes.

“Cette volonté ne pourra jamais être remise en cause au nom du populisme et de la gouvernance par la base”, a encore ajouté le parti dans un communiqué publié, à l’occasion de la commémoration du 13e anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011.

Par ailleurs, Afek Tounes a dénoncé “la répression des libertés”, “le retour progressif de l’autoritarisme” et l’atteinte à la liberté de la presse, estimant que “les revendications du peuple tunisien en matière de liberté, de dignité et de lutte contre la corruption ne peuvent être réalisées dans un régime politique autoritaire”.

Le parti est également revenu sur la situation socio-économique actuelle, qui est selon lui, “en perpétuelle dégradation, particulièrement, depuis le 25 juillet 2021”, estimant que “cette situation ne pourra pas être résolue avec le modèle de développement actuel et des lois obsolètes”.

Afek Tounes a affirmé sa détermination à œuvrer en faveur des aspirations du peuple tunisien visant à édifier un Etat moderne, libre, capable de fournir une vie décente à son peuple et de garantir la suprématie de la loi ainsi que le pluralisme.