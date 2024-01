Sherine Abdel Wahab face à la justice

Sherine Abdel Wahab convoquée par la justice Le procureur général a ordonné la convocation de Sherine Abdel Wahab pour répondre à des accusations d’injures, de diffamation et de diffamation sans fondement à l’encontre du producteur Mohamed El Shaer. Ces accusations font suite à des déclarations de Sherine accusant Mohamed El Shaer d’avoir accédé à ses comptes vérifiés sur les réseaux sociaux et d’en avoir tiré profit, ce qui a provoqué des attaques de ses fans via Instagram.

La décision du procureur général repose sur un rapport de la police spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité du ministère de l’Intérieur, confirmant une plainte de Mohamed El Shaer et la véracité des faits.

L’avocat de Mohamed El Shaer a indiqué que le parquet avait établi la preuve de la véracité des faits et que, selon la loi égyptienne, Sherine Abdel Wahab risque une peine d’emprisonnement, une amende et des dommages et intérêts.