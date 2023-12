Tunisie : Un point de vente du producteur au consommateur à l’avenue Habib Bourguiba

Le Groupement Interprofessionnel des fruits (GIF) organise, du 25 au 28 décembre 2023 à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, la semaine de la promotion de la variété Clémentine dans le but d’encourager davantage la consommation de ce produit tunisien.

Le directeur du développement des exportations , au GIF Tarek Tira , a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, que l’événement s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le groupement, pour encourager davantage les Tunisiens à consommer diverses variétés d’oranges, d’autant plus que ce produit est disponible en quantités suffisantes avec des prix abordables, contrairement aux autres fruits , qui ont vu leurs prix s’envoler.

D’après lui, la saison agrumicole s’étend sur 8 mois. Le Tunisien consomme plus de 40 kg de variétés d’oranges par an, contre 12,8 kg par personne et par an dans les pays de l’UE.

Pour la saison 2023/2024, la récole d’agrumes en Tunisie est estimée à 365 mille tonnes, contre 290 mille tonnes au cours de la saison 2022/2023, soit une augmentation de 26 %. Cette hausse concerne toutes les variétés avec des taux variables.

En effet, la production d’oranges maltaises est estimée à 89,5 mille tonnes (26% +), Naval 111,5 mille tonnes (23% +), Clémentine 63 mille tonnes (33% +) et les citrons à 55 mille tonnes (38% +) La saison de la commercialisation des agrumes sur le marché local a démarré depuis mi-octobre 2023.

D’après les estimations, plus de 12000 tonnes d’oranges maltaises pourraient être exportées. Le responsable a souligné que l’organisation d’un marché du producteur au consommateur pour la promotion de la variété clémentine à l’instar des autres variétés comme Thomson, a permis de pratiquer des prix moins de 20% par rapport à ceux qui sont pratiqués au sein des marchés de détail.

Ont participé au point de vente à l’avenue Habib Bourguiba, plus de 5 exposants venant du gouvernorat de Nabeul, offrant plusieurs variétés d’orange, principalement la clémentine, outre le jus d’orange directement des producteurs à des prix préférentiels.

Le point de vente a connu une affluence assez importante des citoyens, en particulier pendant les vacances d’hiver, et a coïncidé avec la période des préparatifs du Nouvel an administratif Pour mémoire, le secteur agrumicole regroupe environ 12 mille producteurs qui sont pour la plupart des petits agriculteurs. Il représente une source de revenus pour environ 30 mille familles et fournissant 3 millions de jours de travail par an pour le travail saisonnier.