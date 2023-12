Nouvelles inquiétantes sur la santé de Céline Dion : sa sœur s’exprime

La chanteuse légendaire canadienne Céline Dion a perdu le contrôle de ses muscles, selon sa grande sœur Claudette. Après avoir annulé sa tournée mondiale il y a un an, sa sœur, âgée de 74 ans, a indiqué que son retour sur scène pourrait prendre beaucoup de temps après sa lutte contre un trouble nerveux connu sous le nom de syndrome du corps figé, ajoutant qu’elle travaillait dur mais avait perdu le contrôle de ses muscles.

Céline révèle sa maladie à ses fans La star a révélé son diagnostic pour la première fois en décembre 2022 dans un post émouvant sur Instagram, et quelques mois plus tard, elle a annulé sa tournée mondiale, qui devait commencer fin 2023. En septembre, une vidéo intitulée “La famille de Céline Dion révèle comment elle se meurt” est apparue sur YouTube, où elle déclare que sa maladie incurable “progresse rapidement”. Depuis lors, la vidéo a été relayée sur TikTok, où elle a été visionnée plus de 430 000 fois. La vidéo a suscité des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’artiste primée aux Grammy Awards est désormais en fauteuil roulant et lutte pour se déplacer.

Cependant, sa sœur Claudette a nié ces allégations. Elle a déclaré au site showbizz.net en français : “Je sais qu’elle est moralement et mentalement forte. Elle n’est pas du tout déprimée… Elle a vraiment la joie de vivre. Nous surmonterons cela”. Quant aux rumeurs, Claudette a déclaré : “Pourquoi disent-ils qu’elle est en fauteuil roulant ? Pourquoi disent-ils qu’elle a un cancer ? Pourquoi inventez-vous cela ?”.