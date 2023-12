Saisie majeure en Tunisie : 25 000 comprimés d’ecstasy et arrestations importantes

La lutte contre le trafic de drogue est un enjeu crucial pour les autorités tunisiennes, comme en témoigne la récente opération de la Division de lutte contre les stupéfiants, qui a démantelé un vaste réseau opérant dans le trafic et la distribution d’ecstasy. La saisie de 25 000 comprimés de cette substance a été le fruit de trois mois d’enquête méticuleuse, menée sur le terrain et ayant impliqué 18 individus, dont des fonctionnaires publics. Neuf personnes ont été placées en détention, six sont recherchées et deux autres ont été présentées à la justice.

Ce réseau s’étendait entre plusieurs régions côtières ainsi qu’à Tunis, avec des ramifications jusqu’à Bouchebka dans la région de Kasserine. Des actions ont également été menées dans la région de Sidi Alouane à Mahdia, où deux individus ont été appréhendés alors qu’ils transportaient la drogue vers une résidence à Monastir. En poursuivant l’enquête, sept autres personnes ont été arrêtées dans la région du Lac à Tunis, élargissant ainsi le réseau démêlé.

Outre les arrestations, quatre véhicules de luxe ainsi que des sommes d’argent en monnaie tunisienne et en euros ont été saisis. Par ailleurs, le mois de novembre a été marqué par un bilan significatif avec 614 affaires liées aux stupéfiants, impliquant 954 personnes appréhendées, et la confiscation de 76 kilogrammes de cannabis, 3 kilogrammes de cocaïne et 23 000 comprimés de drogue.