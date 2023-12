Un spectacle astronomique unique en son genre à voir en direct

Les régions du monde seront témoins d’un éclipse unique en son genre la semaine prochaine, lorsque un astéroïde passera devant une étoile brillante, produisant ce phénomène astronomique que des millions de personnes pourront voir.

Le Betelgeuse ou l’étoile « main du Gémeau », est l’étoile géante rouge la plus proche de la Terre et la plus brillante de sa voûte nocturne. Cette étoile géante est destinée à disparaître pendant quelques instants lorsque l’astéroïde passera devant elle, produisant une éclipse unique en son genre. Ce spectacle rare et fugace devrait apparaître tard lundi et tôt mardi, pour être vu par des millions de personnes le long d’une bande étroite s’étendant de la Tadjikistan et de l’Arménie en Asie centrale, en passant par la Turquie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, jusqu’à Miami et l’archipel des Keys de Floride, et enfin, certaines régions du Mexique.

L’étoile Betelgeuse ou « main du Gémeau » est une énorme étoile géante rouge située dans la constellation du Gémeau. L’astéroïde qui passera devant elle est « Leona », une roche spatiale allongée qui tourne lentement dans la ceinture principale d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Les astronomes espèrent en savoir plus sur Betelgeuse et Leona pendant l’éclipse, qui devrait durer plus de 15 secondes. Une équipe dirigée par l’Espagne a récemment pu, en observant une éclipse d’une étoile plus sombre que Leona en septembre, estimer les dimensions de l’astéroïde, indiquant qu’il mesure 55 kilomètres de large et 80 kilomètres de long.