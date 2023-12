Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues à partir de demain vendredi 8 décembre 2023 sur le nord et les régions ouest, puis concerneront progressivement, le reste des régions au cours de la nuit de vendredi à samedi.

Ces pluies seront parfois intenses sur les gouvernorats de Jendouba, Béjà et Bizerte où les quantités varieront généralement, entre 20 et 40 mm et atteindront localement, 70 mm avec des chutes de grêles par endroits.

Les pluies se poursuivront samedi 9 décembre 2023 sur le nord et les régions Est et seront temporairement orageuses et localement intenses sur l’extrême nord-ouest et le sud-est.

Un vent fort à très fort d’une vitesse de 60 à 80 km/h et atteignant temporairement, 100 km/h soufflera prés des côtes nord et sur les hauteurs.