Monastir : Mort tragique d’un enfant de 10 ans

Le procureur général adjoint et porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, Farid Ben jha, a confirmé qu’un enfant de 10 ans avait été retrouvé pendu dans sa chambre à Khniss à la suite d’une dispute avec son père.

Ben jha a ajouté dans une déclaration à la radio Diwan FM que le représentant du parquet de Monastir et le juge d’instruction se sont rendus sur les lieux de l’incident pour procéder aux constatations préliminaires et autoriser l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du décès de l’enfant et ses causes.