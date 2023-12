La Tunisie connait une baisse de 23% du nombre de naissances

La Tunisie a enregistré, au cours de la période 2017/2021 une baisse significative du nombre de naissances de 23%, dans les différentes régions de la république, selon les données de l’Institut national de la statistique (INS).

L’INS a indiqué dans le bulletin annuel de la statistique que le nombre de naissances en 2021 a atteint plus de 160.000 naissances, contre plus de 209.000 au cours de l’année 2017.

Les gouvernorats de Sfax et de Tunis ont enregistré le plus grand nombre de naissances au cours de la même période (gouvernorats les plus peuplés) et dont le nombre de naissances au cours de l’année 2021 a atteint plus de 13 mille pour chacune des deux régions.

L’Institut fait savoir que ce déclin affecte d’une manière significative la pyramide des âges en Tunisie, et illuste un vieillissement de la population, surtout après la fin de la phase de transition démographique en 2010.

Par ailleurs, le nombre des contrats de mariage en Tunisie a enregistré une augmentation notable au cours de l’année 2021 par rapport à l’année 2020, s’élevant à 9%, portant le nombre de mariages, selon l’institut, à plus de 71 mille en 2021 par rapport à 65 mille en 2020.

Malgré cette évolution positive, la tendance générale se dirige vers la baisse, puisque le nombre des mariages a diminué d’environ 25% au cours des cinq années (2017/2021), passant de 95 mille en 2017 à 71 mille mariages en 2021.

Les mêmes statistiques ont également révélé une augmentation significative du nombre des décès au cours de l’année 2021, à plus de 107 mille décès, contre environ 80 mille décès au cours de l’année 2020.

Cette évolution significative, estimée à plus de 33 %, est principalement due à l’augmentation des décès des suites de la Covid 19, qui a coûté la vie à environ 29 500 personnes depuis le début de la pandémie en 2020 jusqu’à aujourd’hui, selon les statistiques du ministère de la Santé.