Publication au JORT d’un arrêté portant création d’une commission technique fixant les mécanismes de prise en charge des enfants en situations difficiles

Un arrêté a été publié au journal officiel de la république tunisienne du 28 novembre dernier par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance, et des Personnes âgées portant la création d’une commission technique pour fixer les mécanismes de prise en charge des enfants en situations difficiles dans les centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance.

Selon l’arrêté, la commission est chargée de proposer des mesures et des actions dans le cadre d’une vision globale pour la prise en charge des enfants en situations difficiles dans les centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance et d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des actions et des mesures proposées.

Présidée par la ministre de la Famille, la commission est composée de membres représentant l’Instance générale de la fonction publique à la présidence du gouvernement, ainsi que les ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, de la Santé, de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires culturelles, de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Elle est également composée d’un représentant du ministère de la Famille, un représentant de l’Observatoire de la protection des droits de l’enfant, le délégué général à la protection de l’enfance, des représentants des centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance, ainsi que des représentants des associations actives dans le domaine des droits de l’enfant.