Affaire Meriem Debbagh : réactions de son avocat après sa rencontre avec sa cliente en prison

Maître Bilal Tazni, avocat de l’influenceuse Instagram Meriem Debbagh, s’est exprimé la radio Mosaïque FM, le samedi 2 décembre 2023 au sujet de la décision de la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, qui a prononcé une peine de quatre mois de prison ferme à l’encontre de sa cliente.

Il a déclaré avoir rencontré Meriem Debbagh en prison et transmis ses remerciements à tous ceux qui ont exprimé leur soutien et solidarité dans cette période difficile. Il a souligné que ce jugement a été une surprise pour tout le monde et qu’il était très sévère.

Maître Tazni a ajouté que leur objectif actuel est de résumer le jugement le plus rapidement possible afin de soumettre le dossier à l’appel, espérant obtenir un report de l’exécution de la peine. Il a également précisé que Meriem Debbagh avait accepté la décision et comprenait les procédures, mais que cela avait été une surprise pour sa famille, surtout compte tenu de la situation de santé difficile de son père.