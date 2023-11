Henry Kissinger, le “maître de la diplomatie”, est décédé

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, qui a joué un rôle central dans la diplomatie américaine pendant la guerre froide, est décédé mercredi à l’âge de 100 ans, a annoncé sa fondation.

Kissinger, qui a servi sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford, est décédé à son domicile du Connecticut, selon un communiqué de la Kissinger Associates, une société de conseil politique qu’il a fondée.

La cause du décès n’a pas été précisée.

Né en Allemagne en 1923, Kissinger a eu une carrière politique et diplomatique longue et influente. Il a été l’un des architectes du rapprochement entre les États-Unis et la Chine et de la fin de la guerre du Vietnam.

Il a remporté le prix Nobel de la paix en 1973 pour ses efforts de paix au Vietnam.

Mais sa carrière a également été marquée par des controverses, notamment son soutien au coup d’État de 1973 au Chili et l’invasion de Timor-Leste par l’Indonésie en 1975.

Kissinger est resté actif sur la scène politique internationale jusqu’à sa mort. Il avait rencontré le président chinois Xi Jinping en juillet dernier.