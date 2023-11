Un étudiant confronté à la justice pour une publication sur Facebook

Un étudiant en droit face aux autorités pour une publication Facebook… Le secrétaire général de l’Union générale des étudiants de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Liwaa Ennabli, a déclaré à Mosaïque FM que les étudiants observaient une grève à l’établissement les lundis et mardis 27 et 28 novembre 2023 suite à la convocation d’un étudiant devant la sous-direction de lutte contre le crime de la Garde nationale à Ben Arous, après une plainte déposée par son enseignante à cause d’une publication.

Ennabli a souligné que la plainte déposée par l’enseignante en dehors du cadre universitaire fait suite à un mouvement de protestation organisé à la fin de l’année universitaire précédente, auquel l’étudiant incriminé a participé, dénonçant “les notes déplorables attribuées de manière injustifiée par l’enseignante, accompagnées de critiques sur les réseaux sociaux”.

Le responsable de l’Union générale des étudiants de Tunis considère que la plainte déposée contre l’étudiant constitue une atteinte au travail syndical et à la liberté d’expression, selon son appréciation.

De son côté, la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis a publié un communiqué ce lundi, indiquant que la plainte déposée contre l’étudiant découle de ce qu’elle considère comme “des insultes, des humiliations et des menaces envers l’enseignante, et ne repose pas sur les activités syndicales de l’étudiant ou sur des actes d’intimidation”, selon le communiqué.