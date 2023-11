Demain.. Les notaires en grève

L’Association nationale des chambres des notaires tunisiens annonce une journée de colère et une grève générale pour la justice tunisienne, avec une manifestation devant le ministère de la Justice, rue Bab Benat, à Tunis, mardi, pour protester contre la décision du ministère de la Justice d’ouvrir un concours pour recruter 200 nouveaux notaires.

L’association a indiqué dans un communiqué que la profession manque des mécanismes de protection juridique les plus élémentaires et qu’elle se bat depuis plus de 15 ans pour l’adoption d’une loi fondamentale régissant la profession de notaire conformément aux normes internationales. Elle a condamné le mépris du ministère de la Justice pour toutes ces revendications légitimes, en particulier le non-adoption de la loi relative à la profession.

L’association a expliqué dans le communiqué que la plupart de ses membres sont au chômage et que 200 nouveaux chômeurs s’ajouteront à eux. Elle a assuré que le concours devait être ouvert dans le cadre d’une nouvelle loi qui protège les membres de la profession et protège les nouveaux arrivants et leur garantit du travail, pas du chômage, selon le texte du communiqué.