Salat Al-Istisqaa à Tataouine : l’appel à la pluie pour atténuer la sécheresse

Selon Mosaïque FM, ce dimanche 26 novembre 2023, une scène émouvante a pris place à Tataouine alors que ses habitants se sont rassemblés pour une prière spéciale, la “Salat Al-Istisqaa”, dans l’espoir d’obtenir des précipitations salvatrices.

La sécheresse sévit depuis maintenant cinq longues années dans le gouvernorat de Tataouine, entraînant des conséquences dévastatrices, notamment pour l’agriculture, et plus particulièrement pour l’élevage du bétail. La rareté des pâturages combinée à l’augmentation des prix des aliments pour animaux, en raison de leur insuffisance en quantité requise, ont sévèrement impacté les éleveurs. De plus, la végétation a été gravement affectée, de nombreux arbres ont souffert et la récolte d’olives a chuté d’un tiers, tandis que la récolte de céréales a été presque inexistante.

La Salat Al-Istisqaa, au-delà d’être une expression de désir pour des précipitations bienfaitrices, est un appel à la solidarité, à la patience et à la résilience face à des circonstances difficiles.