Virus grippal H13n2 en Tunisie : Un cas isolé et sans danger majeur

Riadh Daghfous, responsable du Centre national de pharmacovigilance et membre du comité anti-COVID en Tunisie, a partagé que la situation épidémiologique du pays reste stable. Aucune mutation grave du COVID-19 n’a été détectée, mais un virus de la grippe, le H13n2, a été observé sans représenter de danger majeur. Un seul cas d’infection par ce virus a été enregistré il y a trois semaines, sans complications graves.

Daghfous a également souligné que d’autres virus, peu répandus et non menaçants, sont présents en Tunisie, incluant le virus du SRAS-CoV-2 (COVID-19) et le virus de la bronchiolite. La campagne de vaccination contre la grippe a progressé, mais la vaccination contre le COVID-19 a connu un faible engouement, attribué à des changements climatiques, à la croyance erronée que la pandémie est terminée et à des conditions météorologiques changeantes.

Malgré la baisse des cas de COVID-19 et l’absence de nouvelles variantes dangereuses, Daghfous insiste sur l’importance de maintenir les mesures préventives et d’encourager la vaccination, en particulier pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, pour éviter toute nouvelle contamination potentielle.

Le résumé de la situation épidémiologique en Tunisie met en avant la stabilité actuelle, mais souligne la nécessité continue de se protéger et de promouvoir la vaccination pour garantir la santé collective.