Détérioration de la santé d’Abir Moussi en détention

L’avocat de Abir Moussi, Nafie Al-Arbi, a déclaré aujourd’hui que l’état de santé de sa cliente s’était détérioré en détention. Il a souligné que son état était devenu critique, rappelant qu’elle avait lancé un appel au secours à travers un message publié par son équipe de défense il y a deux jours pour attirer l’attention sur sa santé. Al-Arbi a mentionné avoir visité Abir Moussi vendredi dernier accompagné de l’avocat Mohamed Ben Samid, membre du conseil national des avocats, et qu’il avait constaté sa détresse.

Il a précisé qu’elle souffrait de problèmes osseux, nécessitant des médicaments contre la douleur et réclamait, sur ordonnance médicale, un oreiller orthopédique. De plus, lors de leurs rencontres dans la salle dédiée aux avocats en détention, elle avait du mal à rester assise longtemps et devait se lever, incapable de dormir. Al-Arbi a exprimé son indignation face au traitement de certains avocats, soulignant que les conditions de transfert entre le centre de détention et le tribunal étaient très difficiles pour Abir Moussi.

Il a également déploré la privation de lecture pour sa cliente, mentionnant avoir remis un livre de lois au centre de détention le 3 novembre sans qu’il lui soit encore parvenu. Abir Moussi a été arrêtée début octobre après s’être rendue au bureau de la présidence pour remettre des plaintes concernant les décrets présidentiels relatifs aux élections, dans l’optique de les contester devant le tribunal administratif.